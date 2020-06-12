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Общество

В Пскове приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Рижском проспекте

Компания «ДорСтройСервис» приступила к работам по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Рижском проспекте в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В региональном комитете отметили, что подрядчик работает в усиленном режиме – в работе задействовано два асфальтоукладчика и восемь катков. Асфальтобетонная смесь завозится с двух асфальтных заводов.

Подрядчик планирует за три недели, если позволят погодные условия, полностью завершить укладку верхнего слоя покрытия на ремонтируемом участке – от улицы Юбилейной до Ольгинского моста. На начало июля останется небольшой участок проспекта от площади Ленина до Ольгинского моста.

В целом выполнено около 60 % работ по контракту: тротуары и бордюры сделаны на 90 %, осталось уложить брусчатку на трёх автобусных остановках.

Одна из них, так называемая «АЗС», полностью реконструирована. Она вынесена ближе к проезжей части и стала длиннее. Заездной карман позволяет останавливаться одновременно трём автобусам. Также оборудована безопасная стоянка для такси.

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