Председатель Псковского облсовпрофа: День России символизирует народное единение

16:55, 12 июня 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил жителей Псковской области с Днём России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском облсовпрофе.

Игорь Иванов отметил, что День России близок каждому россиянину независимо от возраста, политических взглядов, национальностей. «Он символизирует народное единение и неразрывную связь каждого человека с родной землей, отчим домом», – отметил он.

Руководитель Псковского облсовпрофа подчеркул, что Россия — великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием. «В самые сложные периоды граждан нашей страны неизменно спасали созидательный труд, воля к победе и сила духа. Наш народ никогда не боялся трудностей», – уточнил он.

Игорь Иванов выразил уверенность, что от каждого россиянина зависит будущее России. По его мнению, только совместными усилиями жители страны смогут сделать свою жизнь более достойной и благополучной.

Он пожелал псковичам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, успехов в поставленных целях и задачах, мира и семейного благополучия. «Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию России», – заключил Игорь Иванов.