Учредитель Псковской регаты Анатолий Кондаков: Детский спорт – основа больших соревнований

17:52, 12 июня 2020, ПАИ

Основатель Псковской парусной регаты, мастер спорта, председатель дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации парусного спорта Анатолий Кондаков прокомментировал для Псковского агентства информации перенос на осень международной регаты, проходившей традиционно в День России в Пскове в последние 16 лет.

По словам хранителя псковского парусного спорта, регата найдёт своё место в спортивном календаре на этот год, если ситуация с коронавирусом будет сохраняться под контролем.

«Сейчас мы вполне рассчитываем на первые выходные сентября, когда погода в наших краях ещё летняя, – объяснил Кондаков. – Мы держим связь с зарубежными участниками и надеемся, что ограничений пересечения границ не будет. Хотя существуют разные сценарии».

Анатолий Кондаков более 50 лет занимается парусным спортом в качестве спортсмена и организатора. Он рассчитывает, что всплеск интереса к спорту на свежем воздухе вызовет и рост интереса к занятиям яхтингом в Пскове.

«Ходить под парусом – это значит постоянно быть на воздухе, на воде, совмещать нагрузки и владение механизмами. Те, кто приходят в парусные школы, обычно задерживаются в этом спорте навсегда. Конечно, Псковская парусная регата – яркое событие, бренд региона. Но самое главное, что этим мы пытаемся привлечь внимание к нашей парусной школе, чтобы на неё обращали внимание и власти, и меценаты. Это большое и полезное для страны дело, к тому же это олимпийский вид спорта, а советская школа была одним из его законодателей», – отметил Анатолий Кондаков.