26 раз выезжали псковские спасатели на дорожные аварии за неделю

22:49, 12 июня 2020, ПАИ

Пожарные и спасательные подразделения Псковской области 26 раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с 4 по 10 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В результате дорожных аварий погибли четыре человека, пострадали – 26. В трёх случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокировано трое пострадавших и один погибший. Пяти травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего их передали медицинским работникам.

Три раза спасатели проводили ликвидацию вторичных факторов, из них один раз – тушение автомобиля.