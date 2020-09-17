Митрополит Тихон в рамках акции прочёл отрывок из романа Шолохова

23:42, 12 июня 2020, ПАИ

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон стал участником Всероссийской литературной акции-чтения «Вместе с Шолоховым. «Они сражались за Родину», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Акция стартовала 24 мая. Предполагается, что к ней присоединятся 115 известных представителей культуры, искусства, политики в онлайн-формате.

Организаторы отмечают, что произведение «Они сражались за Родину» выбрано не случайно. Один из самых трагических моментов Великой Отечественной войны – отступление наших войск на Дону летом 1942 года. Описывая его, автор не побоялся открыто сказать о трудностях и ошибках тех дней. В главах романа – глубокое знание своего народа, правда истории и правда искусства.

Митрополит Тихон прочёл отрывок из романа, так и не завершённого автором. Известно, что писатель трижды подступался к его созданию: в 1942-1944, 1949 и в 1969 годах

Также в акции принял участие советский и российский литературный критик, литературовед, прозаик, член жюри литературной премии «Ясная Поляна», член Союза писателей России Валентин Курбатов.

Акция продлится в течение всего юбилейного 2020 года. Трансляции доступны на сайте Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова.