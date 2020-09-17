1
23:33
Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом за сутки
21:02
Псковичи могут записаться на курс лекций по библейской истории
18:53
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушёл в отставку
17:44
Опубликованы эскизы моста через Пскову
17:39
Что такое очаг коронавируса, рассказал Александр Нестерук
17:08
25 школьников в Псковской области больны коронавирусом
16:27
Как в Пскове измеряют таланты нейрогарнитурой – проверено на себе
Еще новости
Общество

Митрополит Тихон в рамках акции прочёл отрывок из романа Шолохова

;

Митрополит Псковский и Порховский Тихон стал участником Всероссийской литературной акции-чтения «Вместе с Шолоховым. «Они сражались за Родину», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Акция стартовала 24 мая. Предполагается, что к ней присоединятся 115 известных представителей культуры, искусства, политики в онлайн-формате.

Организаторы отмечают, что произведение «Они сражались за Родину» выбрано не случайно. Один из самых трагических моментов Великой Отечественной войны – отступление наших войск на Дону летом 1942 года. Описывая его, автор не побоялся открыто сказать о трудностях и ошибках тех дней. В главах романа – глубокое знание своего народа, правда истории и правда искусства.

Митрополит Тихон прочёл отрывок из романа, так и не завершённого автором. Известно, что писатель трижды подступался к его созданию: в 1942-1944, 1949 и в 1969 годах

Также в акции принял участие советский и российский литературный критик, литературовед, прозаик, член жюри литературной премии «Ясная Поляна», член Союза писателей России Валентин Курбатов.

Акция продлится в течение всего юбилейного 2020 года. Трансляции доступны на сайте Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом за сутки
17 сентября 2020
Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом за сутки
Псковичи могут записаться на курс лекций по библейской истории
17 сентября 2020
Псковичи могут записаться на курс лекций по библейской истории
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушёл в отставку
17 сентября 2020
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушёл в отставку
Опубликованы эскизы моста через Пскову
17 сентября 2020
Опубликованы эскизы моста через Пскову 1
Что такое очаг коронавируса, рассказал Александр Нестерук
17 сентября 2020
Что такое очаг коронавируса, рассказал Александр Нестерук
25 школьников в Псковской области больны коронавирусом
17 сентября 2020
25 школьников в Псковской области больны коронавирусом
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
17 сентября 2020
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
17 сентября 2020
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове

Идет загрузка...