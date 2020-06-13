42 человека заразились коронавирусом в Пскове за сутки
За последние сутки в Пскове коронавирусом заболели 42 человека. Общие количество заразившихся COVID-19 в городе достигло 462, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.
В Великих Луках коронавирусом заразились 329 человек (+26). На третьем месте Островский район (145 заболевших), за ним идут Псковский (125) и Порховский (104).
По последним данным в Псковской области коронавирусом заражены 1 740 человек, прирост за сутки составил 105 человек. 553 жителя региона вылечились от COVID-19.