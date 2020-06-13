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Общество

Велосипеды украли неизвестные из подъездов в Псковском районе и Великих Луках 10 июня

10 июня в Великих Луках из подъезда дома на проспекте Гагарина неизвестные украли велосипед. Причинённый ущерб составил 15 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ещё один велосипед украли из подъезда дома на улице Л. Чайкиной в Великих Луках, перекусив блокировочный тросик. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в деревне Борисовичи Псковского района из подъезда дома на улице Балтийской в тот же день тоже похитили «железного коня».  

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