Островское райпо стало участником всероссийского проекта «Тележка добра»

13:49, 13 июня 2020, ПАИ

Островское райпо откликнулось на предложение администрации Островского района, став участником проекта «Тележка добра» в рамках Всероссийской благотворительной акции «Мы вместе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Островские вести».

Проект позволяет всем, кто совершает покупки в магазинах, внести свой вклад в общую помощь пожилым островичам с недостаточным доходом и гражданам, кто оказался в трудной жизненной ситуации в период пандемии.

Как пояснила председатель правления Островского райпо, в проекте «Тележка добра» участвует магазин № 91, расположенный на улице Освобождения в городе Острове, в районе «СОМа».

8 июня в прикассовой зоне была установлена специальная покупательская тележка с объявлением об акции, с её помощью неравнодушные покупатели могут делиться купленными в магазине продуктами. Необходимо, чтобы эти товары обладали длительным сроком хранения, например: крупы, подсолнечное масло, чай, консервы.

Инициатором проекта «Тележка добра» на всероссийском уровне стал Общероссийский народный фронт (ОНФ). В период введения ограничительных мер при распространении новой коронавирусной инфекции многие люди временно остались без работы, у кого-то существенно снизился жизненный уровень. Безусловно, государство делает всё возможное, чтобы поправить положение. При этом Общероссийский народный фронт предложил достаточно эффективный и востребованный инструмент помощи нуждающимся людям на уровне самого общества.

Благодаря проекту «Тележка добра» оказать посильную помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, могут не только предприятия и предприниматели, но и каждый человек.

По всей стране в крупных супермаркетах и небольших магазинах развёрнуто уже больше 1 200 «Тележек добра». Ожидается, что в Острове к проекту подключится и магазин сети «Магнит» на улице 1 Мая.