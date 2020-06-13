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Общество

Пособия и выплаты в России будут назначать без предоставления справок

Россиянам не потребуется собирать и предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Государственные органы будут получать все необходимые сведения друг от друга в рамках межведомственного взаимодействия. Это касается в том числе и выплат семьям с детьми от трёх до семи лет, поясняет газета «Коммерсантъ».

Предусмотрено также расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. В частности, в такой список войдут данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС, сообщает «Интерфакс».

По информации пресс-службы кабмина, как показала практика, у региональных органов исполнительной власти сегодня нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли заявитель в социальной поддержке или нет.

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