Пособия и выплаты в России будут назначать без предоставления справок
Россиянам не потребуется собирать и предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Государственные органы будут получать все необходимые сведения друг от друга в рамках межведомственного взаимодействия. Это касается в том числе и выплат семьям с детьми от трёх до семи лет, поясняет газета «Коммерсантъ».
Предусмотрено также расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. В частности, в такой список войдут данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС, сообщает «Интерфакс».
По информации пресс-службы кабмина, как показала практика, у региональных органов исполнительной власти сегодня нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли заявитель в социальной поддержке или нет.