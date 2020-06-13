Семья Сергея Захарова не приняла извинений актёра Михаила Ефремова

18:22, 13 июня 2020, ПАИ

Извинения актёра Михаила Ефремова не приняла семья погибшего в ДТП Сергея Захарова. Кроме того, семья отказалась принимать материальную помощь, пишет РИА «Новости».

Адвокат Александр Добровинский отметил, что семья отказалась от извинений и компенсаций. По словам адвоката, они хотят лишь справедливого суда.

Добровинский также отметил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова сочла извинения актёра запоздалыми.

Ранее в отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП. В крови актёра обнаружили наркотики.