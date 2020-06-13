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Общество

С 1 июля увеличат пенсии некоторым категориям россиян

Фото Андрея Степанова

Некоторым категориям пенсионеров в России повысят пенсии с 1 июля. Индексация коснётся пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей, пишет газета «Известия».

Индексация будет проведена автоматически, без каких-либо заявлений.

С 1 июля начнет также действовать закон, по которому будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Перерасчёт этим гражданам сделают с учётом всех пропущенных плановых индексаций. Появятся также две новые плановые льготы: доплата за возраст, начиная с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ.

С августа более чем на 9% проиндексируют накопительные пенсии и почти на 8% — выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

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