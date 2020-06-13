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12 человек погибло при взрыве бензовоза на шоссе в Китае

В Китае на шоссе взорвался бензовоз, погибло 12 человек. Пострадало при этом 166 человек, пишет РИА «Новости».

На скоростном шоссе G15 Шэньян – Хайкоу в китайской восточной провинции Чжэцзян тягач с цистерной, в которой был сжиженный газ, взорвался на съезде с шоссе. Возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на заводские постройки, которые располагались у шоссе, после чего взорвалась второй раз.

Многие здания были разрушены, люди оказались под завалами. На месте происшествия работают пожарные, спасатели, медики и полиция. Поисково-спасательная операция продолжается.

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