МЧС предупреждает жителей Псковской области о диких животных на дороге

21:36, 13 июня 2020, ПАИ

Жителей Псковской области МЧС предупредило о диких животных на дороге. Столкновение с дикими животными может привести к разным последствиям, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В МЧС отметили, что животные чаще всего появляются на дорогах ранним утром или в вечерних сумерках. В брачный период дикие животные выходят из леса и могут мигрировать в поисках пары на огромные расстояния.

Чаще всего на дорогах можно встретить косулю, лося, стаю кабанов или кочующего медведя. Столкновение с животным может привести к серьёзным последствиям.

Чтобы избежать несчастного случая, водителю следует быть предельно внимательным. Вероятность появления животных возрастает по мере приближения к лесополосе. Если вы заметили животное у обочины, не следует пытаться проскочить, а также сигналить и привлекать внимание дальним светом. Это может не напугать, а разозлить животное, и оно может попытаться атаковать автомобиль.