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Общество

Виртуальный онлайн-лагерь появился в Острове

В Острове появился виртуальный онлайн-лагерь. Лагерь будет работать при Доме детского творчества им. К. И. Назаровой, пишет газета «Островские вести».

Летний лагерь туристско-краеведческой направленности Дома детского творчества им.К. И. Назаровой приглашает желающих получить информацию об истории родного края, а также узнать о жизни детских общественных организаций, о достижениях творческих и спортивных коллективов.

В учреждении имеется уникальный материал о жизни молодёжи и юного поколения района в период с XX века и по сегодняшний день.

Гордостью ДДТ является класс-музей имени Героя Советского Союза Клавдии Ивановны Назаровой. Фонды класса-музея представлены многочисленными экспонатами, отражающими историю Островского района, Острова, пионерского движения, здесь хранится летопись Дома пионеров.

Первый рассказ посвящён героям Островского района в годы ВОВ. Получить подробную информацию можно на сайте.

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