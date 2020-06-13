Житель Плюссы посадил кедровую аллею в рамках акции «Сад памяти»

22:21, 13 июня 2020, ПАИ

В рамках акции «Сад памяти» житель Плюссы посадил аллею из шести кедров. Посадка деревьев прошла в рамках акции, которая проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Плюсский край».

Учащийся Псковского агротехнического колледжа, выпускник Плюсской средней школы Даниил Михайлов создал аллею на берегу реки Плюссы на улице Заречной. У Даниила много родных, которые были участниками войны.

«Маленькие кедры несколько лет назад нам дали знакомые, тогда саженцы были приблизительно около 10 см. Растения мы выращивали 3 года в огороде, ухаживали за ними. А когда они подросли и пошли в рост, мы решили в этом году присоединиться к Международной акции «Сад памяти» и посадить на берегу реки Плюссы кедровую аллею», – рассказал Даниил и отметил, что ухаживает за посадками – поливает деревья, косит траву.

Акция продлится до 22 июня. Принять участие могут все желающие. Для этого можно посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях хештегом #СадПамятиДома. На сайте организаторов можно отметить своё дерево на интерактивной карте.