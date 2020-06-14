Великолукские медики просят о помощи

14:44, 14 июня 2020, ПАИ

Сотрудники Великолукской районной больницы просят помощи у медиков города и района. Призыв к коллегам опубликован в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». Великолукские медики заявляют, что не справляются с нагрузкой из-за нехватки работников.

«Нам нужна помощь. И сейчас как раз такая ситуация, что помощь нужна не материальная, а человеческая, медицинская. Катастрофически не хватает рук <...>. Мы знали, что будет тяжело, но мы не предполагали, что будет так тяжело!» – говорится в сообщении.

«Пожалуйста, кто из медицинских работников может, приходите и подставляйте своё надёжное плечо и руки, помогайте. Не о себе беспокоимся. Нужно спасать людей», – обращаются работники Великолукской районной больницы.