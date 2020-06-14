В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения

16:39, 14 июня 2020, ПАИ

В парке культуры и отдыха в Великих Луках установили опоры для колеса обозрения. Об этом пишет интернет-портал vluki.ru. Монтаж ведут специалисты производственной компании «Карусель» из Анапы.

«Нам нужно установить и закрепить специальные фермы, ещё их также называют лучами. Это часть конструкции, к которой будут крепиться кабинки колеса обозрения. Всего будет 20 лучей – по числу кабинок», – рассказал директор компании «Карусель» Александр Новиков.

Один из лучей смонтировали сегодня.

Вес всей конструкции достигает 90 тонн, грузоподъёмность кабинки составляет 420 килограммов. Колесо обозрения будет готово к работе в августе после тщательной проверки аттракциона на безопасность.

Как сообщают luki.ru, высота аттракциона будет доходить до 45 метров.