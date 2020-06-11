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Владимир Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин не считает, что поправки в Конституцию приведут к диктатуре и олигархическому правлению. Глава государства ответил на критику изменений Основного Закона в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», пишет РИА «Новости».

«Наоборот. Ведь президент отдаёт от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально: теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Эта существенная часть полномочий отдаётся парламенту», – объяснил глава государства.

Критику о диктатуре и усилении олигархического правления после принятия поправок в Конституцию выразила коммунистическая партия. По словам президента, критика от КПРФ звучит «несколько странно». В Конституции СССР была закреплена «диктатура одной партии». «Здесь ничего подобного нет», – подчеркнул Владимир Путин.

Также глава России отметил, что и многие другие правила, «которые созрели, но не были учтены в Основном Законе», будут занесены в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам в Конституцию историческим моментом.

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