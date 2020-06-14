Иномарка протаранила ограждение и вылетела на зелёную зону на улице Шестака

23:36, 14 июня 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В Пскове водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого иномарка протаранила металлическое ограждение и вылетела на зелёную зону. ДТП произошло у дома № 11 на улице Шестака, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.