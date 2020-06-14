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Иномарка протаранила ограждение и вылетела на зелёную зону на улице Шестака

  • ДТП у дома №11 по улице Шестака
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №11 по улице Шестака
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №11 по улице Шестака
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №11 по улице Шестака
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №11 по улице Шестака
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №11 по улице Шестака
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №11 по улице Шестака
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №11 по улице Шестака
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №11 по улице Шестака
    Фото: ПАИ

В Пскове водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого иномарка протаранила металлическое ограждение и вылетела на зелёную зону. ДТП произошло у дома № 11 на улице Шестака, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. 

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются. 

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