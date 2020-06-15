Общим осложнением после коронавируса назван озноб в любую погоду

08:38, 15 июня 2020, ПАИ

Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала об осложнениях после коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, у многих после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 сохраняется озноб вне зависимости от погоды. Часто пациенты принимают это за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства. «Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», — уточнила Павлова.

Из-за недостатка информации о новом коронавирусе трудно определить, постоянное ли это нарушение или временное. Для избавления от последствий озноба врач посоветовала пить теплый чай, в частности, травяной, а также теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной и малиной. «Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем», — подытожила Павлова.