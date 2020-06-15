В псковском Центре специального образования не соблюдали условия доступности для инвалидов

09:26, 15 июня 2020, ПАИ

Условия доступности для инвалидов не соблюдали в псковском Центре специального образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ГБОУ «Центр специального образования №1» для детей с ограниченными возможностями здоровья в ряде случаев не созданы специальные условия для получения образования, не в должной мере соблюдены условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования.

Двери учебных кабинетов были не оборудования специальными индукционными петлями, в образовательном учреждении не было радиоклассов.

В адрес руководителя учреждения внесли представление с требованием устранить нарушения. Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.