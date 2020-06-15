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Общество

Празднование полувекового юбилея ВЛГАФК перенесли на осень

Перенести празднование 50-летнего юбилея с официальной даты основания (19 июня) решило руководство Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«К сожалению, в связи с реализацией мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции вынуждены сообщить о переносе сроков проведения торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию вуза. О новых датах проведения мероприятий мы проинформируем вас дополнительно», – говорится в пресс-релизе вуза.

Также Псковскому агентству информации сообщили, что после начала пандемии юбилейная праздничная программа почти не обсуждалась, так как возможные сценарии были не предугадываемы. Однако велась возможная в условиях самоизоляции организационная работа, например, готовились письма на награждение преподавателей.

19 июня 1970 года в Великих Луках был образован филиал ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта, как ресурсное образовательное учреждение для подготовки кадров в сфере спорта и физической культуры на Северо-Западе РСФСР. Более чем за 40-летний период своего существования Великолукский институт физической культуры значительно вырос, в 2002 году он получил статус государственной академии физической культуры и спорта.

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