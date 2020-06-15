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Общество

В Псковской области в преддверии Дня памяти и скорби пройдёт ряд патриотических акций

Ряд патриотических акций пройдёт в Псковской области в преддверии Дня памяти и скорби. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби, в этот день началась Великая Отечественная война. В России 22 июня проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги.

С 15 июня стартует ежегодная международная акция «Свеча памяти», которая в этом году станет ключевой и пройдет в новом формате и будет реализовано на специализированной интернет-площадке ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. Каждый желающий, начиная с 15 по 22 июня, сможет зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте, чтобы почтить память 27 миллионов погибших в 1941–45 годы. На портале не только размещена карта России со всеми символическими огнями, которые будут зажжены, но и представлена информация о начале войны и воспоминания очевидцев того времени.

Кроме того, за каждую зажжённую виртуальную свечу благотворительный Фонд «Память поколений» будет начислять средства, которые потом направят на оказание помощи ветеранам.

Акция пройдет также в социальных сетях. Так, с 20 по 22 июня пользователи интернет-сообществ Вконтакте и Одноклассники смогут поделиться со своими друзьями подарком в виде свечи, тем самым отдав дань памяти жертвам войны. Пользователям социальной сети Instagram с 18 июня будет доступна маска со свечой, с помощью которой они смогут разместить тематическое видео и поделиться им со своими подписчиками.

22 июня в 12:15 по московскому времени одновременно во всей стране будет объявлена минута молчания в память о павших воинах и мирных жителях в годы Великой Отечественной войны. В этот момент будет прервано теле- и радиовещание.

В этот же день по всей стране пройдет акция «Великое кино великой страны». В рамках мероприятия будет организован бесплатный показ художественного фильма «Судьба человека» и документальной ленты «Простые главные слова», где популярные актеры читают стихи молодых поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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