Реготделения партий призывают псковичей принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

15:16, 15 июня 2020, ПАИ

В Псковской области большинство региональных отделений партий считают, что каждый гражданин должен принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля, пишет газета «Псковская правда»

Так, в частности, представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ заявили, что их члены примут участие в голосовании. При этом они считают, что каждый пскович должен последовать их примеру, прийти и проголосовать так, как считает нужным.

1 июля в Псковской области будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.