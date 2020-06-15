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Политика

Реготделения партий призывают псковичей принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

В Псковской области большинство региональных отделений партий считают, что каждый гражданин должен принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля, пишет газета «Псковская правда»

Так, в частности, представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ  заявили, что их члены примут участие в голосовании. При этом они считают, что каждый пскович должен последовать их примеру, прийти и проголосовать так, как считает нужным.

1 июля в Псковской области будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

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