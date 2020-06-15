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Общество

В Псковской области начались выплаты волонтерам за заботу об инвалидах и сиротах

В Псковской области начались выплаты людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.

Право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, или люди, взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Псковской области Пенсионный фонд уже одобрил выплаты трем опекунам на троих человек.

Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.

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