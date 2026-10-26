Шесть часов на болотах: как энергетики проверяют ЛЭП в Псковской области

22:43, 26 октября 2026, ПАИ

Как энергетики проверяют линию электропередачи в Стругокрасненском районе, рассказали ПАИ в пресс-службе филиала компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области.

На пути у специалистов были Замошское и Запольское болота, в которых до 1990-х годов добывали торф для котельных. За шесть часов на болотах энергетики проверили 15 километров ЛЭП.

«Электроснабжение посёлка Струги Красные, деревень Горушка и Замошье, а также местечка Хитрый Бор под контролем», – отметили в компании.