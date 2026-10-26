Шесть часов на болотах: как энергетики проверяют ЛЭП в Псковской области
Как энергетики проверяют линию электропередачи в Стругокрасненском районе, рассказали ПАИ в пресс-службе филиала компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области.
На пути у специалистов были Замошское и Запольское болота, в которых до 1990-х годов добывали торф для котельных. За шесть часов на болотах энергетики проверили 15 километров ЛЭП.
«Электроснабжение посёлка Струги Красные, деревень Горушка и Замошье, а также местечка Хитрый Бор под контролем», – отметили в компании.
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