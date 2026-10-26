Прощание с Олегом Тэором пройдёт 29 октября

22:13, 26 октября 2026, ПАИ

Отпевание протоиерея Олега Тэора, почётного настоятеля воинского храма Александра Невского и почётного гражданина Пскова, состоится 29 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Отпевание состоится по окончании Божественной литургии в воинском храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Пскове.

Начало литургии – в 08:00.

Олег Тэор был одним из самых известных священнослужителей в Псковской области. Он много лет окормлял храм Александра Невского и внёс большой вклад в восстановление церковной жизни в Пскове.