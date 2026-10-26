Прощание с Олегом Тэором пройдёт 29 октября
Отпевание протоиерея Олега Тэора, почётного настоятеля воинского храма Александра Невского и почётного гражданина Пскова, состоится 29 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Отпевание состоится по окончании Божественной литургии в воинском храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Пскове.
Начало литургии – в 08:00.
Олег Тэор был одним из самых известных священнослужителей в Псковской области. Он много лет окормлял храм Александра Невского и внёс большой вклад в восстановление церковной жизни в Пскове.
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