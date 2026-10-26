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Общество

В Псковской области выросло число абитуриентов на медицинских специальностях

Итоги приёма абитуриентов на медицинские направления и трудоустройство врачей в 2026 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Мариной Гаращенко. Об этом глава региона рассказал в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

В регионе отмечается устойчивая положительная динамика в подготовке медицинских кадров, отметил губернатор. Так, на целевое обучение поступило 156 студентов, что на 10 % превышает показатели прошлого года. В ординатуру зачислено 60 целевиков. Также медицинские колледжи области приняли 335 первокурсников: 140 человек – на направление «лечебное дело» и 195 – на «сестринское дело».

«Региональная система здравоохранения активно пополняется новыми кадрами. С начала года трудоустроено 83 врача (63 из них – выпускники целевых программ) и 104 средних медработника», – отметил Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Для привлечения медицинских кадров в больницы и поликлиники региона с этого года действуют дополнительные меры поддержки. В частности, увеличены подъёмные для врачей и медсестёр паллиативной службы, установлены выплаты провизорам и фармацевтам, расширен перечень получателей компенсации за аренду жилья, повышен возрастной порог для получения выплат за дефицитные специальности.

«Все эти меры – и принятые ранее – дают ощутимый результат, помогая закреплять специалистов на местах», – заключил глава региона.

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