Школьники из Пыталово и Великих Лук познакомились с профессиями в рамках профтура

23:38, 26 октября 2026, ПАИ

Для школьников из Пыталово и Великих Лук провели профориентационные туры, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Учащиеся четвёртого класса Пыталовской средней школы посетили пожарную часть № 28. Пожарные провели для ребят подробную экскурсию и рассказали о своих трудовых буднях. Школьники узнали, какие задачи выполняет личный состав как во время нахождения в самой части, так и по прибытии на место возгорания или в любой другой чрезвычайной ситуации.

Также ребятам показали технику, используемую для тушения очагов возгорания и проведения спасательных работ, и подробно рассказали о её возможностях. Кроме того, школьникам показали экипировку и дали её примерить.

Кроме того, в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии провели мастер-класс для восьмиклассников. В теоретической части программы специалисты познакомили ребят с востребованной профессией техника-технолога и подробно рассказали о специфике работы в сфере технологии продуктов питания животного происхождения. Затем участники сразу перешли к практике и провели настоящее исследование качества молока.

Отметим, такие профориентационные туры проходят в рамках национального проекта «Кадры».