Михаил Ведерников: Отец Олег Тэор внёс неоценимый вклад в возрождение духовной жизни на Псковской земле

00:11, 27 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал неоценимым вклад, который внёс почётный настоятель воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, почётный гражданин города Пскова, митрофорный протоиерей Олег Тэор в возрождение духовной жизни на Псковщине более чем за полвека искреннего служения. Об этом глава региона рассказал в своём канале в мессенджере МАХ.

«С именем отца Олега связано восстановление святынь, и в первую очередь – воинского храма Александра Невского, в качестве настоятеля которого он преданно трудился более тридцати лет. Особой миссией отца Олега была духовная поддержка защитников Отечества. Он духовно окормлял наших воинов и вместе с ними прошёл через испытания в горячих точках», – отметил губернатор.

Многолетние труды и плодотворное служение Олега Тэора были отмечены высокими церковными, государственными и общественными наградами, добавил Михаил Ведерников.

«Мне посчастливилось лично знать отца Олега. Его искренняя вера, мудрость, твёрдость убеждений и деятельная любовь к людям неизменно вызывали огромное уважение. Светлая память об отце Олеге навсегда останется в наших сердцах», – заключил глава региона.

Олег Тэор был одним из самых известных священнослужителей в Псковской области. Он ушёл из жизни 26 октября. Прощание с отцом Олегом пройдёт 29 октября в воинском храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Пскове.