Число бюджетных мест в российских вузах увеличат на восьми направлениях

23:33, 26 октября 2026, ПАИ

Объём и структуру бюджетных мест в вузах в 2027/28 учебном году одобрил координационный совет при Правительстве России. Об этом сообщается в канале Минобрнауки РФ в мессенджере МАХ.

Вектор распределения бюджетных мест по-прежнему направлен на подготовку кадров для ключевых отраслей: традиционно наибольшее количество мест установлено для приёма на инженерно-технические, естественно-научные, медицинские и педагогические специальности, а также на сельскохозяйственных направлениях.

С учётом прогноза Минтруда России и итогов приёмной кампании 2026 года в следующем учебном году увеличат количество бюджетных мест на направлениях «машиностроение» (+516), «информатика и вычислительная техника» (+290), «клиническая медицина» (+283) и «ядерная энергетика» (+241). Также вырастет число бюджетников, обучающихся на направлениях «информационная безопасности» (+236), «прикладная геология», «горное дело», «нефтегазовое дело» и «геодезия» (+181), «техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» (+124), «техника и технологии наземного транспорта» (+96).

До 1 ноября объём и структура контрольных цифр приёма будут утверждены приказом Минобрнауки России.

Распределение мест между вузами пройдёт на конкурсной основе до 29 декабря.