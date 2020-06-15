Шесть человек находятся в обсерваторе в Усвятах

16:35, 15 июня 2020, ПАИ

В Усвятах в обсерваторе находятся шесть человек. Эти люди прибыли из-за границы, сообщает районная газета «Новая жизнь»

«На 15 июня в обсерваторе Усвятского филиала находятся шесть человек. Это люди, которые прибыли из-за границы и подлежат обсервационному наблюдению. У них измеряется температура, и они наблюдаются в динамике», - рассказала заведующая Усвятским филиалом Невельской межрайонной больницы Светлана Вишнякова.

На десятые сутки пребывания в обсерваторе проживающим делают тест на коронавирус. При поступлении проживающим выдают все необходимое, предусмотрено также трёхразовое питание.

Кроме этого, проживающие могут по телефону связаться с волонтерами Усвятского района, которые выполняют для них заказы на покупку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.