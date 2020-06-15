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Общество

Шесть человек находятся в обсерваторе в Усвятах

В Усвятах в обсерваторе находятся шесть человек. Эти люди прибыли из-за границы, сообщает районная газета «Новая жизнь»

«На 15 июня в обсерваторе Усвятского филиала находятся шесть человек. Это люди, которые прибыли из-за границы и подлежат обсервационному наблюдению. У них измеряется температура, и они наблюдаются в динамике», - рассказала заведующая Усвятским филиалом Невельской межрайонной больницы Светлана Вишнякова.

На десятые сутки пребывания в обсерваторе проживающим делают тест на коронавирус. При поступлении проживающим выдают все необходимое, предусмотрено также трёхразовое питание.

Кроме этого, проживающие могут по телефону связаться с волонтерами Усвятского района, которые выполняют для них заказы на покупку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

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