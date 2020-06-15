В школах Псковской области приступили к вручению аттестатов выпускникам

18:11, 15 июня 2020, ПАИ

15 июня выпускники средних общеобразовательных школ Псковской области получили из рук директоров аттестаты. Мероприятия прошли с ограничениями из-за коронавирусной инфекции и с соблюдением санитарных норм.



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»











Так, в школе города Гдова вручение аттестатов девятиклассникам прошло без торжественных речей детей и ответных слов от родителей, пишет газета «Гдовская заря». При этом вход в школу был украшен разноцветными воздушными шарами и цветами, а для каждого выпускника подбирали тёплые слова.



Фото: Газета «Пламя»



Фото: Газета «Пламя»



Фото: Газета «Пламя»



Фото: Газета «Пламя»



Фото: Газета «Пламя»









А в Куньинской школе аттестаты получали как девятиклассники, так и выпускники одиннадцатых классов. Ребята приходили в учебное учреждение по одному в соответствии с заранее согласованным графиком, пишет районная газета «Пламя».

Директор Куньинской средней школы Наталья Васильева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила, что был составлен график вручения аттестатов, которые выдавались с пятиминутным интервалом. «Ребята, в основном, придерживались этого графика. При этом они были предупреждены, что должны были прийти в масках и перчатках. В фойе находился классный руководитель, который регулировал, чтобы дети заходили по одному», – отметила она.

«Хотелось бы, чтобы это было торжественно. Всё-таки, это праздник всего посёлка! И было радостно, что наконец-то увидели детей», – поделилась Наталья Васильева.



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»









Также аттестаты получили выпускники в Локнянской средней школе, пишет районная газета «Восход». В беседе с корреспондентом ПАИ директор Локнянской средней школы Людмила Григорьева рассказала, что дети и родители восприняли ограничения достаточно спокойно. «Торжественную обстановку они всё равно старались создать, многие родители пришли вместе с детьми, с букетами. Все санитарные нормы были соблюдены, маски и перчатки были в наличии», – отметила она.

«Вручили 65 аттестатов девятиклассникам вместе с нашим филиалом и 24 аттестата одиннадцатому классу. В 11 классе у нас 6 медалистов, в 9 классе три аттестата с отличием. Всё прошло спокойно, торжественно. Все улыбались и были довольны!» – добавила Людмила Григорьева.



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»





Вручение аттестатов при строгом соблюдении мер безопасности прошло и в Палкинской школе. Как пишет газета «Льновод», время было расписано для каждой семьи.



Фото: Газета «Вперед»



Фото: Газета «Вперед»



Фото: Газета «Вперед»





15 июня аттестаты получили выпускники девятых классов Пустошкинского центра образования, пишет газета «Вперед». Вручение аттестатов одиннадцатиклассникам пройдёт 19 июня.



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»





А в Стругах Красных аттестаты получили 14 выпускников средней школы. Документы об образовании вручала директор учреждения Ксения Долгашева, пишет газета «Струги». Отмечается, что выпускники понимали необходимость ограничений и приходили на вручение аттестатов в хорошем настроении.