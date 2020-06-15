В школах Псковской области приступили к вручению аттестатов выпускникам
15 июня выпускники средних общеобразовательных школ Псковской области получили из рук директоров аттестаты. Мероприятия прошли с ограничениями из-за коронавирусной инфекции и с соблюдением санитарных норм.
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Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
Так, в школе города Гдова вручение аттестатов девятиклассникам прошло без торжественных речей детей и ответных слов от родителей, пишет газета «Гдовская заря». При этом вход в школу был украшен разноцветными воздушными шарами и цветами, а для каждого выпускника подбирали тёплые слова.
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Фото: Газета «Пламя»
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Фото: Газета «Пламя»
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Фото: Газета «Пламя»
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Фото: Газета «Пламя»
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Фото: Газета «Пламя»
А в Куньинской школе аттестаты получали как девятиклассники, так и выпускники одиннадцатых классов. Ребята приходили в учебное учреждение по одному в соответствии с заранее согласованным графиком, пишет районная газета «Пламя».
Директор Куньинской средней школы Наталья Васильева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила, что был составлен график вручения аттестатов, которые выдавались с пятиминутным интервалом. «Ребята, в основном, придерживались этого графика. При этом они были предупреждены, что должны были прийти в масках и перчатках. В фойе находился классный руководитель, который регулировал, чтобы дети заходили по одному», – отметила она.
«Хотелось бы, чтобы это было торжественно. Всё-таки, это праздник всего посёлка! И было радостно, что наконец-то увидели детей», – поделилась Наталья Васильева.
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Фото: Газета «Восход»
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Фото: Газета «Восход»
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Фото: Газета «Восход»
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Фото: Газета «Восход»
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Фото: Газета «Восход»
Также аттестаты получили выпускники в Локнянской средней школе, пишет районная газета «Восход». В беседе с корреспондентом ПАИ директор Локнянской средней школы Людмила Григорьева рассказала, что дети и родители восприняли ограничения достаточно спокойно. «Торжественную обстановку они всё равно старались создать, многие родители пришли вместе с детьми, с букетами. Все санитарные нормы были соблюдены, маски и перчатки были в наличии», – отметила она.
«Вручили 65 аттестатов девятиклассникам вместе с нашим филиалом и 24 аттестата одиннадцатому классу. В 11 классе у нас 6 медалистов, в 9 классе три аттестата с отличием. Всё прошло спокойно, торжественно. Все улыбались и были довольны!» – добавила Людмила Григорьева.
Вручение аттестатов при строгом соблюдении мер безопасности прошло и в Палкинской школе. Как пишет газета «Льновод», время было расписано для каждой семьи.
15 июня аттестаты получили выпускники девятых классов Пустошкинского центра образования, пишет газета «Вперед». Вручение аттестатов одиннадцатиклассникам пройдёт 19 июня.
А в Стругах Красных аттестаты получили 14 выпускников средней школы. Документы об образовании вручала директор учреждения Ксения Долгашева, пишет газета «Струги». Отмечается, что выпускники понимали необходимость ограничений и приходили на вручение аттестатов в хорошем настроении.