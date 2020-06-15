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Общество

На средства экономии по нацпроекту отремонтируют два участка дорог в Порховском районе

Дорога "Порхов - Успенье"

Два участка автомобильных дорог в Порховском районе Псковской области вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это стало возможным благодаря экономии, образовавшейся на электронных торгах, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Речь идет об участке длиной 1,45 км дороги Порхов - Успенье (от Порхова в сторону Успенья - км 0+380 - км 1+830) и отрезке в 2,05 км дороги Порхов - Дно (от Порхова в сторону Дно - км 0+507 - км 2+557). Оба объекта отремонтирует ООО «Меридиан» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».  В общей сложности на эти цели из областного бюджета выделено более 45 млн рублей.

На дороге Порхов – Успенье подрядчик проведет устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов и канав, валку деревьев, корчевку пней, расчистку полосы отвода от кустарника, срезку асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования на глубину до 5 см.

На основном ходу будет разработан и уплотнен грунт, выполнено устройство основания из щебня и трехслойного покрытия с использованием геосетки.

На обочинах устранят просадки и проведут укрепление, а также отремонтируют пересечения и примыкания, водопропускные трубы, автобусные остановки, восстановят дорожную разметку.

Аналогичные работы будут проведены на дороге Порхов – Дно.

Дорога "Порхов - Дно"

Срок завершения ремонта по первому контракту – 25 августа, по второму – 24 августа.

Обе дороги относятся к III технической категории, имеют по две полосы движения с капитальным асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части составляет 7 метров.

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