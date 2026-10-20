Железнодорожные переезды обновили в Псковской области
Комплекс мер по ремонту и обновлению 66 железнодорожных переездов, расположенных на территории Псковской и Ленинградской областей, провели на Витебском направлении Октябрьской магистрали за январь – сентябрь этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
В сентябре работы выполнили на трёх объектах. В частности, заменили резинотехнический настил на станции Толмачево и на перегоне Котлы-2 – разъезд 135-й километр. Кроме того, улучшили видимость на переезде станции Гатчина-Варшавская.
Специалисты напоминают, что железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности. Водителей призывают строго соблюдать правила дорожного движения.
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