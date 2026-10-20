Как понять, что ваши данные у аферистов: в МВД назвали тревожный сигнал

10:47, 20 октября 2026, ПАИ

Главным признаком того, что номер телефона попал в базы мошенников, является ежедневное поступление большого количества разных подозрительных сообщений. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Десятки сообщений приходят с текстами о якобы взломах аккаунтов, доставке или перерасчёте пенсии. При этом номер в мошеннических CRM-системах может быть помечен как «активный». Например, человек ранее уже отвечал на звонки или сообщения от незнакомцев или переходил по их ссылкам. Злоумышленники одновременно тестируют разные уловки, пытаясь определить, в какую из легенд поверит жертва.

При поступлении большого количества сообщений в МВД рекомендуют проверить сведения о себе, размещённые в открытом доступе. Россиянам настоятельно рекомендуют в мессенджерах запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме контактов, скрыть номер телефона от посторонних, ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона и запретить незнакомцам писать первыми.

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