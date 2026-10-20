В России хотят ввести электронный контроль за любительской рыбалкой
Обязательный электронный контроль любительской рыбалки в России призван упростить жизнь легальным рыболовам-туристам и исключить продажу браконьерской продукции под видом любительских уловов. Об этом говорится в рекомендациях общественных слушаний по цифровизации рыбной отрасли, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и общественный совет при Росрыболовстве в ходе слушаний обратили внимание, что многие российские регионы уже сейчас выдают любителям электронные путёвки на вылов водных биоресурсов.
Однако автоматический учёт облавливаемых видов и объёмов биоресурсов по оформленным разрешениям для любительского рыболовства на таких участках отсутствует. Региональные сервисы не унифицированы, обладают разными возможностями и не обмениваются данными.
Решить проблему может модуль учёта водных биоресурсов в программном комплексе «Электронный рыболовный журнал». Платформа уже успешно протестирована в Архангельской, Магаданской, Сахалинской областях и в Камчатском крае.
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