В России хотят ввести электронный контроль за любительской рыбалкой

11:02, 20 октября 2026, ПАИ

Обязательный электронный контроль любительской рыбалки в России призван упростить жизнь легальным рыболовам-туристам и исключить продажу браконьерской продукции под видом любительских уловов. Об этом говорится в рекомендациях общественных слушаний по цифровизации рыбной отрасли, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и общественный совет при Росрыболовстве в ходе слушаний обратили внимание, что многие российские регионы уже сейчас выдают любителям электронные путёвки на вылов водных биоресурсов.

Однако автоматический учёт облавливаемых видов и объёмов биоресурсов по оформленным разрешениям для любительского рыболовства на таких участках отсутствует. Региональные сервисы не унифицированы, обладают разными возможностями и не обмениваются данными.

Решить проблему может модуль учёта водных биоресурсов в программном комплексе «Электронный рыболовный журнал». Платформа уже успешно протестирована в Архангельской, Магаданской, Сахалинской областях и в Камчатском крае.