Жителей Пскова приглашают рассказать истории вещей, которым не нашлось применения

09:41, 20 октября 2026, ПАИ

В Пскове запустили проект «Мне некуда это надеть». Первым этапом станет кампания «Вещь с историей», в рамках которой горожане смогут поделиться фотографиями и рассказами о предметах гардероба, ожидающих своего часа, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Организаторы предлагают горожанам пересмотреть содержимое шкафов и найти одежду, которую давно хотелось надеть, но повод так и не представился. Для участия необходимо сфотографировать эту вещь и опубликовать снимок на личной странице в социальных сетях с хештегом #МнеНекудаЭтоНадеть.

В дальнейшем в рамках проекта запланирована встреча со стилистом под названием «Собери образ». На мероприятии участники вместе со специалистом разберутся, как сочетать несочетаемые элементы гардероба и найти применение своей вещи. Завершит программу событие «Мне некуда это надеть», которое будет включать фотозону, нетворкинг и мастер-классы.

Все мероприятия проекта проводятся бесплатно. Для получения актуальной информации о датах и местах проведения необходимо следить за новостями сообщества «Волонтёры_МЦ | Молодёжный центр Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Проект реализуется за счёт средств грантового конкурса «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова.