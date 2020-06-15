Троллейбусы и электробусы планируется производить в ОЭЗ «Моглино»

20:49, 15 июня 2020, ПАИ

Троллейбусы и электробусы, в том числе беспилотные или модели с возможностью ночной зарядки, планируется производить в особой экономической зоне «Моглино». Об этом рассказала представитель компании-инвестора «Алькор» Ирина Сватковская на заседании наблюдательного совета под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 15 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Директор по финансам, экономике и продажам компании «Алькор» Ирина Сватковская отметила, что на заводе предполагается наладить производство комфортного пассажирского транспорта со встроенными информационными системами.

Отмечается, что главными преимуществами моделей будут безопасность, экологичность и высокая энергоэффективность. От своих дизельных предшественников новые троллейбусы и электробусы будут отличаться низким уровнем внешнего и внутреннего шума, а также раздельными для водителя и пассажиров системами климат-контроля .

«Новый вид транспорта позволит заменить изношенный подвижной состав городских автопарков России», – отметила Ирина Сватковская. По её словам, для производства современного экологического транспорта планируется использовать сырьё преимущественно российских поставщиков, в том числе региональных.

Объём вложенных в проект средств в первые пять лет составит около 600 млн рублей. После выхода производства на проектную мощность на завод планируется привлечь не менее 500 работников, а количество выпускаемой продукции может превысить 1 тысячу единиц транспорта в год.