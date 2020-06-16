Дмитрий Шахов вновь назначен уполномоченным по правам человека в Псковской области
Дмитрий Шахов вновь назначен на должность уполномоченного по правам человека в Псковской области. Соответствующее решение путём тайного голосования приняли депутаты на 47-й (внеочередной) сессии Псковского областного Собрания 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов поздравил с назначением на должность и пожелал успешной работы.
Дмитрий Шахов принял присягу уполномоченного.
«Спасибо вам за доверие!» - поблагодарил Шахов депутатов.
В голосовании приняли участие 32 парламентария. Кандидатуру Дмитрия Шахова поддержали 32 депутата, против - 0.
На основании тайного голосования Дмитрий Шахов назначен на государственную должность уполномоченного по правам человека в Псковской области сроком на пять лет. Он работает в этой должности с 2015 года.