Сергей Холмов стал членом Общественной палаты Псковской области
Депутаты Псковского областного Собрания в ходе 47-й (внеочередной) сессии выбрали Сергея Холмова членом Общественной палаты Псковской области 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 30 депутатов. Против проголосовали два парламентария.
Кандидатуру Сергея Холмова выдвинул Союз ветеранов кавказских войн.
Председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов поздравил его с назначением и пожелал успешной работы в составе Общественной палаты.