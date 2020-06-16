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Общество

Сергей Холмов стал членом Общественной палаты Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания в ходе 47-й (внеочередной) сессии выбрали Сергея Холмова членом Общественной палаты Псковской области 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 30 депутатов. Против проголосовали два парламентария.

Кандидатуру Сергея Холмова выдвинул Союз ветеранов кавказских войн.

Председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов поздравил его с назначением и пожелал успешной работы в составе Общественной палаты.

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