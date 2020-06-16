Наталья Никифорова о поправках: Поддержка семьи и демографии - бесспорная ценность

11:54, 16 июня 2020, ПАИ

Председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова самыми важными считает поправки в Конституцию РФ, которые направлены на поддержку семейных ценностей. Об этом она заявила в комментарии газете «Псковская правда».

По ее словам, возвращение к семейным традициям и устоям для россиян — очень важны. Наталья Никифорова отметила, что в нынешних условиях поддержка семьи и демографии - бесспорная ценность.

«Мы видим, как сейчас меняется институт семьи. Никогда мы не поддержим однополые браки, понятия «родитель один» или «родитель два». Семья - основа общества. Мы видим поддержку государства семей с детьми, и считаем, что это самое главное. Все меры по поддержке семей обязательно должны быть закреплены в стратегических документах государства», - сказала Никифорова.