Движение на участке улицы Георгиевская в Пскове перекрыли до 20 августа

11:51, 16 июня 2020, ПАИ

До 20 августа в Пскове ограничили движение на участке улицы Георгиевская. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 августа 17:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Георгиевская на участке от улицы Калинина до перекрёстка улиц Георгиевская и Воеводы Шуйского.

Администрация Пскова приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.