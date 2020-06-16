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Общество

Губернатор доволен качеством основных дорог в Пскове

Фото: ПАИ.

Губернатор Псковской области после очередного контрольного выезда по ремонтируемым объектам дорожной сети Пскова остался доволен, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочу сказать, что остался доволен, во-первых, качеством выполняемых работ. Действительно, все делается по тем новым требованиям, которые мы разработали. Дополнительно к качеству хочется отметить, что ряд объектов будет сдан досрочно», - заметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что состояние дорог в области значительно улучшается. «Два года назад ехал по городу, как после бомбежки. Сейчас, конечно, основные улицы получается привести в порядок», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что в 2020 году дорожный фонд составил 8 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем 3 года назад.

Глава региона 16 июня проинспектировал ход работ на улице Инженерной, ремонт объездной дороги и работы на улицах Воеводы Шуйского и Печорской.

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