Старинную немецкую книгу попытался вывезти из Псковской области гражданин Эстонии

12:43, 16 июня 2020, ПАИ

Старинную немецкую книгу попытался вывезти из Псковской области гражданин Эстонии За попытку незаконного вывоза культурной ценности возбуждено два дела об административных правонарушениях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Водитель большегруза выезжал в Эстонию через многосторонний автомобильный пункт пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе.

При устном опросе житель Эстонии отрицал возможность перемещения им незадекларированного товара. Однако в результате таможенного досмотра в кабине седельного тягача сотрудники таможенного поста обнаружили незадекларированный товар – книгу на немецком языке с надписью Kapff Communion Buch, изданную в 1884 году.

Наличие незадекларированной старинной книги в кабине автомобиля водитель объяснил своей забывчивостью.

Книгу изъяли и направили на экспертизу. Согласно экспертному заключению, изданная в Германии книга причастия относится к категории культурных ценностей как печатное издание, созданное более 100 лет назад. Автор книги – немецкий теолог и пиетист Pralat Dr. Kapff. Общее состояние книги – удовлетворительное, печатное издание имеет следы бытования, бумага со следами естественного старения. На форзаце имеется частично разборчивая владельческая пометка.

В отношении жителя Эстонии возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) и части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.