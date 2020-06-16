Старинную немецкую книгу попытался вывезти из Псковской области гражданин Эстонии
Старинную немецкую книгу попытался вывезти из Псковской области гражданин Эстонии За попытку незаконного вывоза культурной ценности возбуждено два дела об административных правонарушениях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.
Водитель большегруза выезжал в Эстонию через многосторонний автомобильный пункт пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе.
При устном опросе житель Эстонии отрицал возможность перемещения им незадекларированного товара. Однако в результате таможенного досмотра в кабине седельного тягача сотрудники таможенного поста обнаружили незадекларированный товар – книгу на немецком языке с надписью Kapff Communion Buch, изданную в 1884 году.
Наличие незадекларированной старинной книги в кабине автомобиля водитель объяснил своей забывчивостью.
Книгу изъяли и направили на экспертизу. Согласно экспертному заключению, изданная в Германии книга причастия относится к категории культурных ценностей как печатное издание, созданное более 100 лет назад. Автор книги – немецкий теолог и пиетист Pralat Dr. Kapff. Общее состояние книги – удовлетворительное, печатное издание имеет следы бытования, бумага со следами естественного старения. На форзаце имеется частично разборчивая владельческая пометка.
В отношении жителя Эстонии возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) и части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.