90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах

14:19, 16 июня 2020, ПАИ

90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах 15 июня. Об этом пишет газета «Печорская правда».

«Мехуборка» задействовала спецтехнику, чтобы вывезти отходы не только из контейнеров, но и с территории самого кладбища. Большая часть мусора – твердые бытовые отходы. Как сообщает издание, с территории кладбища вывезли даже выброшенные унитаз и диван.

Выяснилось, что жители города выкидывали домашний мусор на кладбищенской площадке. Средства на вывоз отходов выделили из городского бюджета.