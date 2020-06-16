90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах 15 июня. Об этом пишет газета «Печорская правда».
«Мехуборка» задействовала спецтехнику, чтобы вывезти отходы не только из контейнеров, но и с территории самого кладбища. Большая часть мусора – твердые бытовые отходы. Как сообщает издание, с территории кладбища вывезли даже выброшенные унитаз и диван.
Выяснилось, что жители города выкидывали домашний мусор на кладбищенской площадке. Средства на вывоз отходов выделили из городского бюджета.