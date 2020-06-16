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Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы

«Я проголосую за поправки в Конституцию, так как я буду голосовать за будущее своего государства, своей семьи», - заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Вера Кондратьева выделила для себя среди наиболее важных поправок защиту суверенитета России и гарантии государства в сфере социальной помощи.

«Мы живем на границе с Европой. Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы, чтобы ни у кого не было возможности забрать себе даже миллиметр нашей территории, переписать нашу историю. Особенно это значимо в год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне», - сказала она.

Глава муниципалитета также отметила, что не менее важны изменения, затрагивающие социальную сферу: «Поправки, которые связаны с установлением минимального размера оплаты труда для трудоспособного населения не ниже прожиточного минимума на всей территории России, где закрепляется обязательная индексация пенсии, пособий».

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