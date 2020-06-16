Андрей Козлов: Сельское хозяйство из-за коронавируса практически не пострадало

15:22, 16 июня 2020, ПАИ

Андрей Козлов: Сельское хозяйство из-за коронавируса практически не пострадало.

«На сегодняшний момент сельская отрасль как работала, так и работает. Сельское хозяйство не пострадало, как другие отрасли. Отрицательно сказалось только закрытие границ», - заявил в эфире ПАИ-live 16 июня председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Он пояснил, что запчасти для сельскохозяйственной техники «привязаны» к курсу валют. «Это отрицательно складывается на развитии отрасли и себестоимости выпускаемого продукта, но это только верхняя часть айсберга. Кроме того, многие запчасти просто невозможно привезти, предприятия в Европе встали, а аналогов нет», - рассказал Андрей Козлов, добавив, что приходится находить выход и из этой ситуации.

Он также отметил, что в Псковской области удалось «быстро провести посевную кампанию», и урожай, благодаря погоде, должен быть хороший.

Подорожали не только запчасти для техники, но и удобрения, которые также производятся за рубежом. «Цена подскочила где-то на 10%. Мой прогноз, что из-за этого где-то себестоимость производства увеличится где-то на 20%», - предположил Андрей Козлов.