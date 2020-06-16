Подоконники в коридорах ПсковГУ переоборудовали в рабочие места

17:04, 16 июня 2020, ПАИ

В Псковском государственном университете коридоры планируется превратить в «образовательную тусовку». Об этом заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 16 июня.

По словам Натальи Ильиной, новые подоконники в коридорах стали шире, они стали выполнять функцию столешницы, стали массивными. К ним планируется поставить лавки и стулья, оснастить розетками. Ректор уверена, что это еще одно рабочее место для студентов, где можно выпить кофе, почитать или разложить конспекты лекций. Кроме того, в коридорах вуза, как отметила Наталья Ильина, появились грифельные доски, где учащиеся могут также заниматься, обсудить что-то и повесить объявление.

«Наше пространство превращается в рабочие помещения, и они комфортные», - уверена ректор.

«Год назад, когда говорили о программе стратегического развития, мы говорили что мы не только будем изменять образование, выстраивать правильные коммуникации с ведущими зарубежными университетами, мы должны показать, как меняемся инфраструктурно», - рассказала Наталья Ильина.

По ее мнению, ПсковГУ дает хорошее образование, но абитуриенту хочется получать его в комфортной благоприятной среде, а также чтобы было удобно преподавать.

Наталья Ильина также рассказала о трех базовых цветах внутри вуза. Это базовый серый, олицетворяющий «основание и твердость», красный — активность, и белый — он приятный и, по словам ректора, глаза на нем отдыхают.

«К 1 сентября мы вас еще удивим, и вы удивите стены в корпоративных цветах, мы как обещали, меняемся содержательно, не только с позиции управленческих решений, но меняемся и инфраструктурно», - добавила гостья эфира.

Наталья Ильина подчеркнула, что на ремонт корпуса неиспользовались средства из бюджета университета, это «новые деньги, которые были заработаны в новых конкурсах и грантах». По ее словам, в каждый грант было заложено брендирование помещений вуза.