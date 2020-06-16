Анатолий Мультах: В Псковской области для голосования по поправкам в Конституцию принимаются беспрецедентные меры безопасности

15:40, 16 июня 2020, ПАИ

В Псковской области для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию принимаются беспрецедентные меры безопасности. Об этом заявил секретарь Общественной палаты региона Анатолий Мультах на круглом столе в администрации области 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, он отметил, что во время голосования на участках будут организованы равноудалённые входы и выходы, а также социальная дистанция для голосующих. Всем им предоставят средства индивидуальной защиты на входе.

Анатолий Мультах напомнил, что всё это делается ради безопасности граждан – для соблюдения введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.